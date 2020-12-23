Внутрішній аудит Приватбанку виявив багатомільйонні порушення служби безпеки банку

Внутрішній аудит ПриватБанку розкрив порушення роботи служби безпеки з підрядниками з охорони та іншими профільними напрямами.

Про це РБК-Україна стало відомо з аудиту, який є у розпорядженні редакції.

Документ датований 30 вересня і підписаний керівником напрямку "Внутрішній аудит" Вадимом Стеценком.

Згідно з документом, позапланова аудиторська перевірка окремих питань закупівель послуг, закупівлею яких керує Служба безпеки банку, а також участь співробітників Служби безпеки в тендерних закупівлях банку проводилася в період з 21.07.2020 за 30.09.2020 за запитом голови правління. Період - 16.12.2016 - 20.07.2020.

У звіті фактично мова йде про розкрадання десятків мільйонів гривень. Так, договору охорони укладені без проведення тендерних процедур, укладення договорів відбувається на підставі тимчасового рішення, прийнятого керівництвом банку ще у 2017 році.

При цьому, попри зменшення кількості відділень витрати на охорону збільшувалися щорічно до 30%. У 2020 році на охорону банк витратить 400 млн грн.

Також аудитом встановлено, що суми, сплачені банком за договорами з ТОВ "Явір-2005" (170919-Ф) і ТОВ "Венбест" (19581-Ф, 19881-Ф і 21112-Ф), вище встановленої в договорах вартості послуг. У документах на погодження оплат відсутнє обґрунтування чому фактичні суми до оплати перевищують вартість, установлену в договорах. Відсутність контролю за виконанням умов договорів призвела до переплати за вказаними договорами на загальну суму 4,5 млн грн.

Таблиця. Узагальнюючі дані щодо переплати по рахунках та відхилень за договорами патрулювання укладені із ПП “Явір-2005” та ТОВ “Венбест” протягом 2018-2020 років

Також аудитори зазначають, що витрати на обслуговування охоронно-пожежної сигналізації щорічно зростають на 60% при щорічному скороченні мережі відділень до 20%.

Крім того, аудит відзначає, що рівень контролю за проведенням дезінфекції приміщень головного офісу банку постачальником ТОВ "Олімп-безпека-сервіс" неефективний. Більш того залучена компанія, яка не мала ніякого досвіду і фахівців у наданні послуг з дезінфекції, хоча такі компанії на ринку присутні.

Згідно з даними аудиту, залучення зовнішнього постачальника послуг для проведення дезінфекції приміщень головного офісу є економічно недоцільним.

Враховуючи недоліки, виявлені в ході перевірки, система контролю у процесах вибору постачальника послуг охорони, патрулювання, пожежної безпеки та дезінфекції приміщень, узгодження та укладання договорів, в тому числі дотримання затверджених тарифів банку, а також контролю за якістю надання послуг з оцінки аудиту є неефективною і потребує суттєвих змін.

Також у результаті аудиту встановлено, що в цей період службою безпеки укладалися договори на фізичну охорону за цінами у два-три рази перевищують тарифи, затверджені правлінням банку.

Також за даними РБК-Україна, керівник напрямку "Внутрішній аудит" Вадим Стеценко 20 листопада був звільнений незабаром після презентації аудиту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова вирішила активізувати справи, пов'язані з групою "Приват". зокрема, вона увійшла до складу прокурорських груп у трьох основних виробництвах.