RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью Запорожская АЭС потеряла питание. В "Энергоатоме" рассказали о главной опасности

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (Блекаут)".

В чем состоит угроза

Как отметили в "Энергоатоме", в таком случае главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирование).

Как отметил и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - отметил он.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция уже несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом, ситуация на станции усложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая обеспечивала охладители станции водой. Буквально 7 августа сообщалось, что пока воды для охладителей ЗАЭС достаточно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС