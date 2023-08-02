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Ночью и утром россияне обстреляли центр Херсона: целились по домам, есть раненые

Фото: ночью и утром 2 августа россияне обстреляли центр Херсона (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Херсона. Ночью и утром город подвергся очередным атакам жилых домов, ранены два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Ночной обстрел

"Ночью российская армия снова атаковала центральную часть Херсона", - рассказал он.

Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. По данным Прокудина, в местах попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

"Ранения получили два человека. В среднем состоянии тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте", - рассказал он.

Утренний обстрел

Утром обстрелы центра Херсона продолжились.

"Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также по дому 78-летней херсонки", - добавил глава ОВА.

Он отметил, что здание получило повреждения, чудом женщина не пострадала.

По данным Офиса генпрокурора, предварительно, оккупанты атаковали город ствольной артиллерией и минометами.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Например, вчера, 1 августа, российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб молодой врач, который только вышел на должность. Ранения получили пять человек, хотя первоначально сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела 1 августа погиб полицейский.

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Херсон