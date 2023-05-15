Ночью россияне ударили по Очаковской общине Николаевской области

Ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг применил РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью, 15 мая, в 00:10 произведен обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.
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Как сообщалось, на утро 14 мая стало известно, что российские войска обстреляли Очаков Николаевской области. Произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры.
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