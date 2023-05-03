Ночью россияне сбросили КАБы на учебное заведение в Сумской области, - ОВА

В ночь на среду, 3 мая, российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Свеса Сумской области, сбросив два КАБа на учебное заведение. Кроме того, уже утром на приграничье региона зафиксировано уже 16 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Ночью россияне нанесли авиаудар (2 авиабомбами КАБ) по учебному заведению и предприятию в поселке Свеса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за апрель российские оккупанты довольно интенсивно обстреливали приграничные регионы Украины, причем используя авиацию. Но чаще всего Россия атаковала за этот месяц Сумскую область.

Напомним, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.