Ночью россияне ракетами атаковали Краматорск: повреждены многоэтажки и котельная

"Краматорск ночью снова был под ударом - Россия в очередной раз обстреляла спальные районы города", - рассказал он.

По данным Гончаренко, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Повреждения получили: 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", - добавил он.