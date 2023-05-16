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Ночью россияне ракетами атаковали Краматорск: повреждены многоэтажки и котельная

Фото: оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области 16 мая 9facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на вторник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Повреждены более 10 домов и котельная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск ночью снова был под ударом - Россия в очередной раз обстреляла спальные районы города", - рассказал он.

По данным Гончаренко, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Повреждения получили: 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", - добавил он.

Как сообщалось, ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.

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Краматорск