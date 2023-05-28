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Ночью пограничники "приземлили" один из "Шахедов" над Черниговской областью

Фото: ночью пограничники "приземлили" один из "Шахедов" над Черниговской областью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 28 мая, российские оккупанты прибегли к массированным ударам "Шахедами" по территории Украины. Один из БПЛА наши пограничники приземлили над Черниговской областью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Фото: ночью пограничники "приземлили" один из "Шахедов" над Черниговской областью (Getty Images)

"Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГНСУ совместно с ВСУ попали во вражеский "Шахед". Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что "Шахед" упал в поле, не долетев до определенной цели.

Ночная атака дронов 28 мая

Ночью российские оккупанты прибегли к массированной атаке "Шахедами" по территории Украины. После объявления воздушной тревоги в большинстве областей страны, в ряде регионов прозвучала работа ПВО.

Все "Шахеды", которые были нацелены против Киева, были сбиты. В то же время обломки БПЛА упали в отдельных районах столицы, в результате чего возник пожар.

В Житомирской области во время тревоги заявили о взрыве. Один из беспилотников попал по объекту инфраструктуры.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил против Украины 54 "Шахеда". 52 из них были уничтожены.

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