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Ночью оккупанты обстреляли общежитие в Херсоне: двое погибших, 5 ранены

Фото: ночью оккупанты били по Херсону: двое погибших, 5 ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ночью массировано обстреляли Херсон в ночь на 21 сентября. Два человека погибли, 5 раненых.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате ночных обстрелов Херсона армией РФ предварительно пострадали 7 человек: 2 - погибли, 5 - ранены", - рассказал он.

По словам Мрочко, враг бил по жилым кварталам.

"Повреждены частные и многоквартирные дома, горели автомобили. Информация уточняется", - добавил он.

Обновлено. Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются.

"Около 3:40 армия России покрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали", - написал он.

Кроме того, по его словам, 61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии.

"В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупантов в ноябре прошлого года. При этом, учитывая, что часть Херсонской области продолжает быть захваченной российскими войсками, областной центр постоянно обстреливается из танков и артиллерии. Например, 18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

А 19 сентября захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены.

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Херсон