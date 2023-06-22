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Ночью могут быть пуски. Россияне подняли в небо ракетные бомбардировщики

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Четверг 22 июня 2023 21:59
Ночью могут быть пуски. Россияне подняли в небо ракетные бомбардировщики Иллюстративное фото: россияне подняли в небо ракетные бомбардировщики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские бомбардировщики Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья". Оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, с аэродрома "Оленья", который находится в Мурманской области России, взлетели пять стратегических бомбардировщиков. Они направляются на юго-восток.

"Примерное время выхода самолетов на рубеж пуска в районе Каспийского моря 23:30 22 июня. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - отмечают в Воздушных силах.

Ракетные удары по Украине

Напомним, с начала мая российские оккупанты усилили попытки обстрелов Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе, которые поставляет Иран.

Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Защитникам нашей страны удалось сбить три вражеских беспилотника.

Как отмечали в Воздушных силах, целью атак врага была критическая инфраструктура Украины.

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