Ночью над Киевом заметили яркое "небесное тело": что это могло быть (фото, видео)

В небе над Киевом заметили ночью яркое "небесное тело". Однако что именно это было - поняли не все.

Что именно увидели в небе над Киевом

Поздно вечером воскресенья, 19 апреля 2026 года, местные паблики сообщили, что над Киевом заметили якобы пролет кометы.

Кроме того, с украинцами поделились соответствующими видео.

На опубликованных Telegram-каналом "Реальний Київ" кадрах можно увидеть, как над домами столицы и даже над железнодорожным вокзалом стремительно пролетает яркое "небесное тело".

За ним действительно наблюдается свечение, несколько похожее на "хвост".

Telegram-канал "Київ ІНФО" также сообщил, что над столицей "пролетает комета".

Утром понедельника, 20 апреля, исследователь аномальных явлений Игорь Мехеда сообщил, что на самом деле "ночью над Киевом наблюдался яркий метеор".

"Очевидно, в атмосферу залетел большой небесный камень из метеорного потока Лириды и сгорел в атмосфере", - объяснил он в своем Facebook.

"Небесное тело" над Киевом (фото: facebook.com/igor.mekheda)

Автор публикации уточнил, что "многие спутали его с кометой", однако "это не так".

"Комета видна на Востоке, за 50 минут до восхода Солнца", - уточнил Мехеда.

Он напомнил, что "два года назад в этот день над Киевом также наблюдался яркий метеорит, его остатки упали возле поселка Попельня".

Публикация Мехеды (скриншот: facebook.com/igor.mekheda)

Особенности метеорного потока Лириды

Согласно информации портала NASA Science, пик метеорного потока Лириды (одного из старейших известных метеорных потоков) приходится обычно на конец апреля.

При этом так называемые Лириды наблюдаются уже на протяжении 2700 лет.

"Первое зарегистрированное наблюдение метеорного потока Лириды датируется 687 годом до нашей эры китайцами", - рассказали в NASA.

Отмечается, что Лириды "известны своими быстрыми и яркими метеорами", а в пик потока можно увидеть 10-20 метеоров Лирид в час.

"Лириды, как правило, не оставляют за собой длинных, сияющих пылевых шлейфов, проходя сквозь атмосферу Земли. Однако они могут иногда создавать яркие вспышки, которые называются огненными шарами", - добавили в NASA.

Метеоры, сгорающие в атмосфере Земли в 2012 году (фото: NASA/JSC/D. Pettit)

Стоит отметить, что в целом метеоры образуются из остатков кометных частиц и фрагментов разбитых астероидов.

"Когда кометы вращаются вокруг Солнца, они оставляют за собой пылевой след. Ежегодно Земля проходит через эти следы обломков, что позволяет фрагментам сталкиваться с нашей атмосферой, где они распадаются, создавая огненные и красочные полосы на небе", - объяснили специалисты.

Уточняется, что фрагменты космического мусора, которые взаимодействуют с нашей атмосферой и создают Лириды, происходят от кометы C/1861 G1 Тэтчера (открытой астроном-любителем Альбертом Тэтчером 5 апреля 1861 года).