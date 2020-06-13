ЗНО в Україні можуть скасувати, - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що ЗНО в Україні у 2020 році може бути скасоване. Остаточне рішення з цього питання наразі не прийняте.

Про це омбудсмен написав у Facebook.

Горбачов повідомив, що отримав відповідну інформацію з "трьох незалежних джерел".

"Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно", - написав омбудсмен.

Зазначимо, основну сесію ЗНО в Україні через карантин унаслідок поширення коронавірусу перенесли. Її проведення заплановане з 25 червня по 17 липня. Пробне ЗНО в Україні заплановане на 15 та 17 червня.

Про скасування тестування в Міносвіти офіційно не оголошували.

РБК-Україна писало, що мер Києва пропонує скасувати ЗНО для тих випускників, хто не планує вступати до вишів у цьому році.

Раніше РБК-Україна писало, як буде проходити тестування ЗНО-2020.