Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди, - Тинний

Публікації в західних виданнях, присвячені маніпуляціям українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, підвищили ризик інвестицій в Україну і відповідно призвели до здорожчання зовнішніх запозичень.

"Загальний розмір наших заборгованостей, гарантованих бюджетом і прямих, - це десь близько 90 мільярдів доларів. 1% на рік складає 900 мільйонів. Тобто, 1% ризиків від того, що хтось зробив погану заяву, а сьогодні вийшли недобрі новини у Forbes і у всіх відомих виданнях з цього приводу. Ціна питання - мільярд доларів на рік", - заявив Тинний

Він додав, що непродумані дії уряду, на кшталт блокування виплат по "зеленому" кредиту, ще більше посилюють недовіру інвесторів до України.

"Ціна запозичення ресурсів за кордоном - це завжди проекція від ризиків, є великий ризик України чи низький. Всі облігації зараз "Укренерго" розмістило під 6,8% річних, що для країни дуже багато. Я як підприємець кредитуюся 28 років, всі борги вертав. Виходить, що я як підприємець беру в борг дешевше, ніж наша країна, як суверен", - зазначив Тинний.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.