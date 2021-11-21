ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди, - Тинний

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 листопада 2021 12:13
Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди, - Тинний Фото: увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Публікації в західних виданнях, присвячені маніпуляціям українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, підвищили ризик інвестицій в Україну і відповідно призвели до здорожчання зовнішніх запозичень.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, підприємець Ігор Тинний в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Загальний розмір наших заборгованостей, гарантованих бюджетом і прямих, - це десь близько 90 мільярдів доларів. 1% на рік складає 900 мільйонів. Тобто, 1% ризиків від того, що хтось зробив погану заяву, а сьогодні вийшли недобрі новини у Forbes і у всіх відомих виданнях з цього приводу. Ціна питання - мільярд доларів на рік", - заявив Тинний

Він додав, що непродумані дії уряду, на кшталт блокування виплат по "зеленому" кредиту, ще більше посилюють недовіру інвесторів до України.

"Ціна запозичення ресурсів за кордоном - це завжди проекція від ризиків, є великий ризик України чи низький. Всі облігації зараз "Укренерго" розмістило під 6,8% річних, що для країни дуже багато. Я як підприємець кредитуюся 28 років, всі борги вертав. Виходить, що я як підприємець беру в борг дешевше, ніж наша країна, як суверен", - зазначив Тинний.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи