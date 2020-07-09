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Зовнішня розвідка заявила про активізацію інформатак з Росії

Київ, Четвер 09 липня 2020 17:18
Зовнішня розвідка заявила про активізацію інформатак з Росії
Фото: інформаційна атака (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Про які саме інформаційні атаки ведеться мова - невідомо

Російські спецслужби активізували інформаційні атаки проти України з метою зовнішнього впливу на політичні події у світі. Розвідка готова захищати національне безпеку України.

Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Як наголосили у СЗРУ, активізація роботи Росії в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності українських спецслужб.

"Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі", - йдеться в заяві розвідувальної служби.

Зазначимо, про які саме інформаційні атаки з Росії йде мова, в Службі зовнішньої розвідки не пояснили.

Нагадаємо, протистояти російському втручанню на місцевих виборах в Україні готові в Раді національної безпеки та оборони.

Про посилення інформаційних атак з Росії в Україні раніше повідомляли в українському МЗС.

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