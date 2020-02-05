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Внесення змін до закону про ВАКС та Лісового кодексу: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика     05.02.2020 - 09:07
Внесення змін до закону про ВАКС та Лісового кодексу: що сьогодні розгляне Рада
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо реформи патентного законодавства

Верховна рада сьогодні, 5 лютого, розгляне у першому читанні законопроект про внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд та внесення змін до Лісового кодексу. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо реформи патентного законодавства, законопроект щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

У порядку денному Ради законопроект про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про стройовий статут Збройних сил України".

Нагадаємо, 21 листопада Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2483 "Про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Додамо, що Раді пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочення введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.

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