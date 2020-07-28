На позачерговому засіданні ТКГ обговорять обстріли на Донбасі

У вівторок, 28 липня, відбудеться позачергове засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. В ході переговорів сторони обговорять обстріл на сході країни після оголошення перемир'я.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час онлайн дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Сьогодні має засідати позачергово група з питань безпеки ТКГ, яка, в тому числі, сьогодні має обговорити питання тих трьох випадків, про які повідомив командувач Об'єднаних сил Кравченко", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, що впродовж минулої доби на Донбасі були зафіксовані три факту порушення "тиші".

Крім того, сьогодні бойовики один раз обстріляли позиції ООС.