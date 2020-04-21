Позачергове засідання Ради може відбутися у п'ятницю, - джерело

Цього тижня планується позачергове засідання Верховної ради. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами джерела, засідання може бути у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня. Він зазначив, що в найближчі дні зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту Ради.

"Нам треба цю постанову збити... Це буде в середу", - відзначав глава фракції.

Як писало РБК-Україна, в парламент внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Так, спочатку у ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського. Тепер же їх чотири.

Відзначимо, даний закон необхідний, щоб розблокувати для парламенту розгляд закону про банки у другому читанні.

Підкреслимо, сьогодні до розгляду закону про банки приступив фінансовий комітет.