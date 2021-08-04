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Впровадження зв'язку 5G в Україні перенесли на наступний рік

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління. Терміни перенесли через недостатнє фінансування робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Згідно з постановою, оголошення проведення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесене з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.

Відповідно визначення переможців тендеру та видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц".

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Планувалося, що тендер на видачу ліцензій відбудеться у грудні 2021 року.

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