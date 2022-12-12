В результате вражеского обстрела Горняка погибли два человека, количество раненых возросло

По данным следствия, утром 12 декабря оккупанты с использованием кассетных боеприпасов и РСЗО "Ураган" произвели обстрел Горняка Кураховской общины.

"Снаряды попали в центральную часть города. В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Также были повреждены пятиэтажные дома и отделения банка. На месте работают следственно-оперативная группа и парамедики.

Правоохранители начали досудебное расследованиев уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

РБК-Украина писала об обстреле Горняка. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал о восьми пострадавших в результате атаки.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли школу в Константиновке Донецкой области.

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