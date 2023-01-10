В результате сегодняшнего обстрела Херсона погиб пожилой мужчина

Российские оккупанты сегодня, 10 января, обстреляли один из районов Херсона. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"(Обстрелы - ред.) у нас продолжаются. Они уже били по нам и сегодня. В 10:30 они огнем поразили Днепровский район города Херсона. К сожалению, погиб 85-летний мужчина", - сказал он.

Кроме того, Янушевич сообщил, что захватчики повторно обстреляли город в 11:20. К счастью, обошлось без жертв. При этом взрывной волной были выбиты стекла в здании центра образования молодежи и взрослых Херсонского горсовета.

РБК-Украина писала, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Позже в ОВА рассказали об одном раненом в результате обстрела.

Кроме того, 9 января россияне снова обстреляли Херсон. Они ударили по жилому кварталу, один человек погиб, еще один получил ранения.

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