В результате сегодняшнего обстрела Херсона есть погибший

В результате вражеских обстрелов Херсона во вторник, 22 ноября, погиб человек. Также в городе есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Случилось это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас", - сказала начальница городской военной администрации Галина Лугова.

РБК-Украина ранее сообщала о взрывах в Херсоне. По данным "Суспільного", в городе прозвучало уже более 10 взрывов.

Напомним, вчера россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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