В результате российской атаки повреждена еще одна украинская ТЭС

Российскими войсками 17 октября была нанесена очередная серия террористических ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .
По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлена в больницу.
По данным пресс-службы, это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.
"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.
В ДТЭК сообщили, что для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.
Как сообщало РБК-Украина, диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение применить графики отключения электроэнергии из-за того, что 17 октября были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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