В результате российской атаки повреждена еще одна украинская ТЭС

По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлена в больницу.

По данным пресс-службы, это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили, что для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.