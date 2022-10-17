RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате российской атаки повреждена еще одна украинская ТЭС

Фото: в Украине российской атакой повреждена ТЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российскими войсками 17 октября была нанесена очередная серия террористических ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлена в больницу.

По данным пресс-службы, это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили, что для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение применить графики отключения электроэнергии из-за того, что 17 октября были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК