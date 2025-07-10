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В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА

Фото: в столице двое погибших из-за атаки россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве в результате ночной воздушной атаки погибли два человека. Количество раненых возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Ткаченко добавил, что количество раненых из-за обстрела возросло до 13 человек.

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников.

Одной из целей обстрела был город Киев. Сначала террористы ударили по столице дронами, а впоследствии баллистическими и крылатыми ракетами.

Подробнее о последствиях очередной атаки по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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