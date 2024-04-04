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В результате последних атак по энергосистеме ДТЭК получил существенные повреждения, - WP

Четверг 04 апреля 2024 22:37
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В результате последних атак по энергосистеме ДТЭК получил существенные повреждения, - WP Фото: в результате последних атак по энергосистеме ДТЭК получил серьезные повреждения (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В результате последних атак по энергосистеме энергообъекты ДТЭК получили существенные повреждения и на их восстановление может потребоваться много месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Washington Post.

"Иржавый и расплавленный металл, а также кучи пепла остались от диспетчерской на электростанции, которую россия атаковала в прошлом месяце уничтожив оборудование и спровоцировав массовый пожар. Поэтому ТЭС приостановила свою работу на неопределенный срок", - говорится в ней.

Отмечается, что из-за последних ударов по энергосистеме были нанесены существенные повреждения энергетическим объектам и даже с надлежащими запасами оборудования ликвидация повреждений может занять многие месяцы.

The Washington Post отмечает, что такие атаки Украине почти невозможно отразить, потому что ей не хватает противовоздушной обороны. В то же время, трудности с защитой неба создают дополнительные проблемы в восстановлении ключевых энергетических объектов, которые очень важны для поддержки энергосистемы.

Американские журналисты добавили, что из обстрелов прошлой зимой ДТЭК возобновил работу поврежденных энергоблоков, но в результате последних атак большинство из них были разрушены.

Напомним, 22 и 29 марта россия нанесла массированные удары ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины.

В результате существенного повреждения объектов ДТЭК Рината Ахметова, другой генерации и сетевого оборудования в некоторых областях были проблемы с электроснабжением.

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ДТЭК Электроэнергия
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