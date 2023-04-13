В результате обстрела Никополя были повреждены частные дома и газопровод (фото)

В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали частные дома и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"К вечеру российские войска обстреляли Никополь. В настоящее время без раненых и погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 12 апреля, российские военные нанесли удары по жилым домам Никополя Днепропетровской области. Четверо человек получили ранения, двое из них пришлось доставать из-под завалов.

А в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

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