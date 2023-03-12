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В результате обстрелов Донецкой области погибли два человека, есть значительные разрушения (фото)

Фото: в результате обстрелов Донецкой области погибли два человека, есть значительные разрушения (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные не перестают обстреливать Донецкую область. Так, в результате вражеских атак за прошедшие сутки погибли два человека, еще по меньшей мере трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириченко.

Так, на Донецком направлении за прошедшие сутки погиб один человек в Тоненьком Очеретинской общине.

Также были зафиксированы обстрелы Марьинки, Георгиевки и Победы Марьинской теробщины. Россияне 8 раз россияне обстреляли Курахово - в городе повреждено более 12 многоэтажек, 20 частных домов, художественная школа и лицей. Обошлось без жертв.

На Горловском направлении стало известно еще о 16 домах, которые были повреждены в Бахмуте - точный подсчет разрушений и погибших осложнен постоянными обстрелами.

К тому же, в Константиновке погиб один гражданский, еще двое получили ранения. Из-за обстрелов были повреждены 4 дома, 2 магазина, здание бывшей больницы, путепровод и хозяйственные помещения предприятия. Еще один человек получил ранения в Николаевке. Под постоянными обстрелами находятся также окрестности Соледарской тергромады.

Тем временем на Лисичанском направлении около полуночи захватчики нанесли ракетный удар из систем С-300 по Лиману. Обошлось без пострадавших, данные по разрушению устанавливают. Кроме того, в Северске повреждены частные дома на двух улицах.

Отметим, что сегодня россияне обстреляли Славянск, в результате чего был поврежден железнодорожный путь.

Также недавно в Константиновке спасатели попали под обстрел.

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