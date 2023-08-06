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В результате обстрелов Донецкой области за прошлые сутки погибли 2 человека, - ОВА

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 августа, Российская Федерация нанесла 16 ударов по мирному населению Донецкой области. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Полиция задокументировала 16 вражеских ударов по мирному населению. Оккупанты применили управляемые авиабомбы "ФАБ-250", РСЗО "Град", артиллерию. Армия России атаковала 11 населенных пунктов", - пишет пресс-служба.

Всего было повреждено 32 гражданских объекта:

  • 28 жилых домов;
  • школу;
  • предприятие;
  • автозаправочную станцию;
  • состав;
  • гаражи;
  • автомобили.

В частности враг сбросил две авиабомбы на Нью-Йорк, в результате чего погиб человек, еще двое получили ранения. Разрушениям подверглись 8 многоквартирных домов и 6 частных, а также учебное заведение.

"Еще один авиаудар управляемой бомбой враг нанес по Торскому. Рашисты полностью разрушили частный дом, под руинами которого погиб человек", - добавляет полиция. 

В Торецке россияне ударили по автозаправке, люди не пострадали, а в Часовом Яру из-за артиллерийских обстрелов были повреждены 2 многоквартирных дома и 7 гаражей.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Во время вчерашнего заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

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