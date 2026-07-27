"Попейте воды": в ВМС жестко ответили на угрозы Ирану атаковать Украину

После угроз Ирана из-за ударов по судам в Каспийском море в Украине отметили, что работающая на Россию военная логистика является законной целью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в телеэфире.
Комментируя угрозы Ирана в ответ на удары по судам в акватории Каспийского моря, Плетенчук заявил, что Украина не должна считаться с позицией страны, которая сама помогает России вести войну.
"В таких ситуациях часто говорят: "Пусть холодной водой запьют". Наверное, у них там очень жарко, и этой воды просто нет", - сказал он.
По словам спикера, Иран не только поддерживает Россию политически, но и напрямую способствовал усилению ее военного потенциала.
"Страна, которая поддерживает другого врага не только на словах, но и непосредственно, предоставив ему такой инструмент террора, как дроны-камикадзе, масштабировав их производство на его территории и проводя обучение операторов, - пожалуй, ее мнение является последним, которое должно нас волновать в такой ситуации", - подчеркнул Плетенчук.
Он также подчеркнул, что любая военная логистика, используемая для обеспечения русских войск, является законной военной целью.
По словам Плетенчука, если украинские разведывательные структуры, работающие и на международном уровне, получают информацию о таких объектах, реакция Украины вполне очевидна.
26 июля Министерство иностранных дел Ирана публично обвинило Украину в атаке на судно, которое Тегеран назвал коммерческим, в акватории Каспийского моря.
Иранская сторона также заявила, что в результате удара якобы погиб один моряк, еще один получил ранения.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны добились "очень хороших результатов" во время дальнобойных ударов на Каспии.
По словам главы государства, под удар попало судно, которое использовалось для перевозки военных грузов в Россию.