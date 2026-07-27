"Попейте воды": в ВМС жестко ответили на угрозы Ирану атаковать Украину

Комментируя угрозы Ирана в ответ на удары по судам в акватории Каспийского моря, Плетенчук заявил, что Украина не должна считаться с позицией страны, которая сама помогает России вести войну.

"В таких ситуациях часто говорят: "Пусть холодной водой запьют". Наверное, у них там очень жарко, и этой воды просто нет", - сказал он.

По словам спикера, Иран не только поддерживает Россию политически, но и напрямую способствовал усилению ее военного потенциала.

"Страна, которая поддерживает другого врага не только на словах, но и непосредственно, предоставив ему такой инструмент террора, как дроны-камикадзе, масштабировав их производство на его территории и проводя обучение операторов, - пожалуй, ее мнение является последним, которое должно нас волновать в такой ситуации", - подчеркнул Плетенчук.

Он также подчеркнул, что любая военная логистика, используемая для обеспечения русских войск, является законной военной целью.

По словам Плетенчука, если украинские разведывательные структуры, работающие и на международном уровне, получают информацию о таких объектах, реакция Украины вполне очевидна.

Что предшествовало

26 июля Министерство иностранных дел Ирана публично обвинило Украину в атаке на судно, которое Тегеран назвал коммерческим, в акватории Каспийского моря.

Иранская сторона также заявила, что в результате удара якобы погиб один моряк, еще один получил ранения.