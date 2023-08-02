В ВМС Украины отрицают свою причастность к атаке на корабле Черноморского флота

Он подчеркнул, что беспилотных катеров, об атаке которыми заявили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения", - сказал Плетенчук.

Атака на Черноморский флот

Напомним, 1 августа Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля и в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

В Москве утверждают, что атака была совершена тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".