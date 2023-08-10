В ВМС Украины пояснили, как будет работать коридор для гражданских судов в Черном море

Чалык сказал, что коридор будет использоваться торговыми судами, заблокированными в украинских портах Черного моря, а также для перевозки зерна и сельскохозяйственной продукции.

"Сегодня заработал новый временный гуманитарный коридор. Коридор будет очень прозрачным, мы поставим камеры на корабли и будет трансляция, чтобы показать, что это чисто гуманитарная миссия и не имеет военной цели", - сказал Чалык.

Коридор в Черном море

Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов.

При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации

Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

К проходу допускается суда, владельцы или капитаны которых официально согласились плавать в текущих условиях.

Зерновая сделка

Черноморская зерновая инициатива позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В середине июля Россия вышла из соглашения.

После выхода из сделки Россия неоднократно бомбила украинские порты и зерновые склады, что вызвало обвинения со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие в качестве оружия войны.