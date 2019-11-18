У ВМС України підвердили передачу захоплених кораблів

Військово-морській сили України підтвердили передачу захоплених Росією українських кораблів. Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

Як зазначають у ВМС, наразі українські буксири "Тітан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.

"Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі Міністерства оборони України заявили, що українські кораблі повертаються додому.

Інформацію про повернення українських кораблів повідомили і в російських ЗМІ.

Зазначимо, що Росія та Україна домовилися про повернення кораблів до нормандського саміту. Пізніше в МЗС РФ заявили, що повернення кораблів не пов'язане з майбутнім самітом.

Втім, сьогодні Кремль підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у зустрічі нормандського формату. Путін також проведе міжнародну телефонну розмову, але Пєсков не уточнив з ким. Розмова "буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандского формату".

Раніше повідомлялося, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента України Володимира Зеленського цю інформацію підтвердили.