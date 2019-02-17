Флот США отримав ще один корабель-невидимку

У Сан-Франциско пройшла урочиста церемонія передачі корабля прибережної зони USS Tulsa

В состав Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в субботу, 1 февраля, вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащенный технологией снижения заметности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ВМС США.

Спонсором корабля выступила экс-мэр города Талса Кэти Тейлор, торжественная церемония состоялась в Сан-Франциско (штат Калифорния),

На церемонии присутствовал сенатор от штата Оклахомы Джеймс Лэнкфорд. Корабль приписан к городу Сан-Диего и стал 15-м по счету кораблем данного класса.

Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обязались выделить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины. Соответствующее решение было принято в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.