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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия продолжает держать в акватории Черного моря носители крылатых ракет типа "Калибр". Сегодня количество суден такое же, как и вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Так, по состоянию на 06:00, 11 октября, в Черном море было зафиксировано 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В то же время в Азовском море корабли Российской Федерации отсутствуют. Однако, как и в прошлый день, 2 судна заметили в Средиземном море. Одно из них является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 1 судно, 0 двигалось в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС в который раз подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, что несколько дней назад, 8 октября, в Черном море было зафиксировано сразу 16 российских кораблей. Из них 7 являлись ракетоносителями "Калибров", а их общий залп мог составлять до 48 ракет.

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