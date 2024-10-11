В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

Россия продолжает держать в акватории Черного моря носители крылатых ракет типа "Калибр". Сегодня количество суден такое же, как и вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
Так, по состоянию на 06:00, 11 октября, в Черном море было зафиксировано 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
В то же время в Азовском море корабли Российской Федерации отсутствуют. Однако, как и в прошлый день, 2 судна заметили в Средиземном море. Одно из них является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
Также в ВМС в который раз подчеркнули, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что несколько дней назад, 8 октября, в Черном море было зафиксировано сразу 16 российских кораблей. Из них 7 являлись ракетоносителями "Калибров", а их общий залп мог составлять до 48 ракет.
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