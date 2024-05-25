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В ВМС рассказали, вывела ли РФ ракетоносители в море

Украина, Суббота 25 мая 2024 09:00
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В ВМС рассказали, вывела ли РФ ракетоносители в море Фото: военные рассказали, вывела ли РФ ракетоносители в Черное море 25 мая (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 25 мая, Россия вывела в Черное море один корабль. Но он не является ракетоносителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

А в Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Ситуация с кораблями у РФ

Украинские военные постоянно "минусуют" российские корабли. При этом, оккупантам даже не помогла переброска почти 15 кораблей в Новороссийск после удара по штабу ЧФ РФ осенью прошлого года.

Например, украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.

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