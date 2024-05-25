В ВМС рассказали, вывела ли РФ ракетоносители в море
Утром в субботу, 25 мая, Россия вывела в Черное море один корабль. Но он не является ракетоносителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"В Черном море 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
А в Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Ситуация с кораблями у РФ
Украинские военные постоянно "минусуют" российские корабли. При этом, оккупантам даже не помогла переброска почти 15 кораблей в Новороссийск после удара по штабу ЧФ РФ осенью прошлого года.
Например, украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.
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