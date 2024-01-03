В ВМС объяснили, почему россияне не применяли флот во время последних ракетных ударов

По словам капитана 3 ранга, по состоянию на сегодняшнее утро в акватории Черного моря ракетоносителей противника вообще не было зафиксировано, хотя погодные условия для выхода кораблей благоприятны.

В этом контексте представитель ВМС уточнил, что 3 января утром находились 2 корабля в Черном и 1 в Азовском морях, но не носители ракет.

"Об участии этих единиц (в обстрелах, - Ред.), в первую очередь они испытывают проблемы с логистическим обеспечением", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что военно-морская база с ракетным вооружением для флота у российских окупантов находится в Севастополе.

"И даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носителе - нет", - сказал Плетенчук.

Спикер объяснил, что это может быть основной причиной, которая стала "следствием противодействия со стороны Сил обороны и безопасности Черноморскому флоту РФ" в акватории Черного моря.

Массированные обстрелы Украины 2 января и 29 декабря

Напомним, вчера ночью и утром российские оккупанты повторили масштабный обстрел, как был 29 декабря 2023 года. Сначала захватчики выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Перед тем, 29 декабря, российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.