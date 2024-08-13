RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВМС объяснили, почему в Азовском море нет российских подводных лодок

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Российские подводные лодки не могут находиться в Азовском море из-за недостаточной глубины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, подводные лодки (Черноморского флота РФ - ред.) в большинстве своем находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. Что касается Азовского моря, там их пребывание фактически невозможно из-за малой глубины. Там они только могут находиться в надводном положении и достаточно ограниченными коридорами", - рассказал Плетенчук.

По его словам, в северной части Черного моря подводные лодки тоже не могут находиться из-за нехватки глубины для их полноценного применения. Когда РФ выпускает его в море, они, вероятнее всего, будут располагаться в восточной части.

"Надводными кораблями они не рискуют проходить, они находятся в пункте базирования "Новороссийск" в большинстве своем, а присутствие в море представлено именно подводной лодкой. Обычно это одна единица. Когда вы видите две, в большинстве случаев, это ротация", - пояснил спикер ВМС.

В то же время, Плетенчук отметил, что угроза с моря присутствует постоянно. Также в воздухе над Черным морем круглосуточно находится российская авиация.

"Мы постоянно фиксируем присутствие одного ракетоносителя, в основном находящегося на боевом дежурстве и не участвующего в применении. Что касается воздушных атак, уже в течение длительного времени эти воздушные атаки обычно отражаются", - добавил он.

Напомним, сегодня в ВМС Украины сообщали, что в Черном море замечен один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с возможностью залпа до четырех ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флотАзовское мореВМС УкраиныВойна в Украине