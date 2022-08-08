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Разом до перемоги. Як допомогти армії та цивільним через перевірених волонтерів

Фото: волонтери Сергій Безуглий ("Олімпійське коло") та Анастасія Рокитна (VATRA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українці задля спільної перемоги над ворогом готові підтримувати волонтерів, які з перших днів російської агресії разом з військовими стали на оборону країни, допомагаючи ЗСУ та цивільному населенню. Щоб не мати справи з шахраями та аферистами, радимо співпрацювати з перевіреними фондами, які публічно звітують про свою діяльність.

Інформаційне агентство "РБК-Україна" підтримує два фонди – "Олімпійське коло" і VATRA, які допомагають військовим і простим громадянам у російсько-українській війні.

Фонд "Олімпійське коло" заснований в Миколаєві під час повномасштабної війни. Спортсмени, серед яких і олімпійські чемпіони, зібралися під головуванням майстрів-каноїстів Сергія Безуглого, Юрія Чебана та Олександра Голубова.

Вони допомагають бійцям, які стоять на обороні регіону та йдуть в контрнаступ на південному напрямку, а також місцевим жителям не тільки у місті, а й по всій Миколаївській області.

Волонтери забезпечують військових бронежилетами, касками, аптечками, медикаментами, продуктами харчування тощо. Також розвозять їжу та ліки місцевим жителям.

Реквізити для підтримки:
4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглий Сергій
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481
На рахунок БФ "Олімпійське коло" (гривня, євро, долар)
ГРИВНЯ МФО: 328209 ЄДРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002

Громадська організація VATRA існує вже більше двох років, допомагаючи військовим ще до повномасштабної війни. Сьогодні в організації є кілька штабів по всій Україні.

Команда волонтерів з першого дня великої війни допомагала військовим та цивільним у різних містах, зокрема, у Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Миколаєві, Житомирі, Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Донецькій та Луганській областях.

Сьогодні організація орієнтується на військових, що стоять в гарячих точках, в тому числі на сході і півдні країни. Волонтери передають спорядження та аптечки бійцям, а також переганяють авто і привозять генератори.

Реквізити для підтримки:
Рахунок ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра
PayPal: a.rokytna@gmail.com

Нагадаємо, український благодійний фонд "Повернись живим" підписав меморандум про партнерство з турецькою компанією Baykar, яка виробляє відомі українцям безпілотники "Байрактар".

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