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Втручання у виборчий процес в США не залишиться без відповіді, - Помпео

Новини » Політика     25.02.2020 - 17:53
Втручання у виборчий процес в США не залишиться без відповіді, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

За словами Майка Помпео, якщо Росія чи інша країна втрутиться у вибори, США вживуть заходів у відповідь

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США вважають неприйнятним втручання ззовні у виборчий процес в країні і не залишать такі дії без відповіді. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, якщо Російська Федерація або будь-яка інша країна втрутиться у вибори, США вживуть заходів у відповідь.

"Якщо Росія чи будь-яка інша іноземна держава зробить кроки, щоб підірвати наші демократичні процеси, ми вживемо заходів у відповідь", - додав він.

Проте держсекретар США не уточнив, які саме заходи може вжити Вашингтон.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times писала, що РФ готова підставитися під нову хвилю санкцій, щоб переміг вигідний для них кандидат на виборах США в 2020 році. Передбачається, що Володимиру Путіну вигідно, щоб переобрали президентом США Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерс. Перемога одного з цих кандидатів може дозволити Росії зміцнити свої позиції в світі.

Крім того,

кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

Додамо, що президент США Дональд Трамп вважає звинувачення у допомозі Росії на нових виборах прийомом демократів. За його словами, інформація про те, що Росія хоче втручатися в хід наступних президентських виборів, щоб допомогти йому - це чергова спроба демократів обдурити виборців.

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