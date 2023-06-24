Попадание по многоэтажке в Киеве: количество жертв возросло до трех

Число жертв в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому в Соломенском районе Киева - возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как пишет Клименко, по состоянию на данный момент известно:

3 человека погибли;

8 травмированы;

24 человека спасены сотрудниками ГСЧС.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители и спасатели. Всем спасенным оказывается психологическая помощь.

"Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ждут обращений относительно без вести пропавших лиц. Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации", - добавляет Клименко.

Ночная атака на Киев

Этой ночью обломки российской ракеты попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

Пожар удалось ликвидировать около 6:30 утра. К ликвидации последствий были привлечены 90 человек и 22 единицы спасателей техники.

Согласно данным КМВА, этой ночью в воздушном пространстве возле столицы нашей ПВО было сбито более 20 вражеских ракет.