Влада США вирішила залишити військових у Вашингтоні до кінця березня, - Politico

У Сполучених Штатах Америки вирішили продовжити час дислокування військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. Нацгвардійців перекинули у столицю США після заворушень біля Капітолія.

Про це повідомило агентство Politico.

Агентство посилається на документ, підписаний 25 січня командувачем бюро Нацгвардії США генералом Вільямом Вокером, який отримало у своє розпорядження. Також, агентство стверджує, що цю інформацію підтвердила прес-служба Національної гвардії США.

Як розповіло агентство, Вокер попередив підрозділи військовослужбовців, що вони будуть перебувати у Вашингтоні щонайменше до кінця березня з метою "продовження підтримки" влади округу та федерального уряду. Влада США очікує проведення демонстрацій та акцій громадянської непокори.

Нагадаємо, сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків міністра Сухопутних військ США Джон Вітлі заявив, що в наступні півтора місяця у столичному окрузі Колумбія будуть перебувати близько 5 тисяч військових.

Додамо, військовослужбовців Нацгвардії вирішили залишити у Вашингтоні через те, що американським конгресменам надходять погрози після заворушень біля Капітолія.