ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Влада США вирішила залишити військових у Вашингтоні до кінця березня, - Politico

Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки вирішили продовжити час дислокування військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. Нацгвардійців перекинули у столицю США після заворушень біля Капітолія.

Популярні новини

Про це повідомило агентство Politico.

Агентство посилається на документ, підписаний 25 січня командувачем бюро Нацгвардії США генералом Вільямом Вокером, який отримало у своє розпорядження. Також, агентство стверджує, що цю інформацію підтвердила прес-служба Національної гвардії США.

Як розповіло агентство, Вокер попередив підрозділи військовослужбовців, що вони будуть перебувати у Вашингтоні щонайменше до кінця березня з метою "продовження підтримки" влади округу та федерального уряду. Влада США очікує проведення демонстрацій та акцій громадянської непокори.

Нагадаємо, сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків міністра Сухопутних військ США Джон Вітлі заявив, що в наступні півтора місяця у столичному окрузі Колумбія будуть перебувати близько 5 тисяч військових.

Додамо, військовослужбовців Нацгвардії вирішили залишити у Вашингтоні через те, що американським конгресменам надходять погрози після заворушень біля Капітолія.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиНацгвардияВашингтон