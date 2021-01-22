ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Японії може скасувати Олімпійські ігри в Токіо 2021, - The Times

Японія, П'ятниця 22 січня 2021 05:40
Влада Японії може скасувати Олімпійські ігри в Токіо 2021, - The Times
Фото: лого літньої Олімпіади в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: Даша Харченко

Японська влада розглядає можливість скасування Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році через пандемію коронавірусу. Владі довелося прийняти екстрені заходи для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставленого члена уряду країни.

За словами співрозмовника видання, японські влади шукають спосіб сповістити про скасування олімпіади.

"Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що це буде дуже складно", - заявило джерело Times.

Владі довелося прийняти екстрені заходи для боротьби з коронавірусом і ввести надзвичайний стан в найбільших містах країни, включаючи Токіо.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не має наміру скасовувати літню Олімпіаду в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Однак вона може пройти без глядачів.

Нагадаємо, раніше губернатор Токіо Юріко Коїке заявив, що на сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році будуть скасовані. Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ОлімпіадаТокио

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся