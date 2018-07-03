Білий дім не визнає анексію Криму

У Білому домі підтвердили, що санкції проти Росії залишаються в силі

У Білому домі заявили, що не визнають анексію Криму в 2014 році і підтвердили прихильність до санкційного тиску на Росію. Про це повідомляє AFP.

"Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим, і санкції проти Росії залишаються в силі до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні", - заявила Сара Сандерс.

Q: Will you rule out the U. S. acknowledging the annexation [of Crimea] or is that on the table?



Sanders: We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea. We agree to disagree on that front. https://t.co/6euxVACfGW pic.twitter.com/aw7QJtUEby — CBS News (@CBSNews) July 2, 2018

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада ніколи не визнає анексію Криму. Вона зазначила, що Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права

Також Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ).