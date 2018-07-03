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Білий дім не визнає анексію Криму

НовиниПолітика    03.07.2018 - 02:36
Фото: Сара Сандерс (facebook.com/realSarahHuckabeeSanders)
Фото: Сара Сандерс (facebook.com/realSarahHuckabeeSanders)

У Білому домі підтвердили, що санкції проти Росії залишаються в силі

У Білому домі заявили, що не визнають анексію Криму в 2014 році і підтвердили прихильність до санкційного тиску на Росію. Про це повідомляє AFP.

"Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим, і санкції проти Росії залишаються в силі до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні", - заявила Сара Сандерс.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада ніколи не визнає анексію Криму. Вона зазначила, що Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права

Також Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ).

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Крим, Білий дім  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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