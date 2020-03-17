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"Влада" Криму закрила адмінкордон з материковою Україною до 1 травня

Новини » Коронавірус   

Заборона на в'їзд буде діяти з 18 березня

Так звана влада "Криму" через коронавірус в Україні закрила адміністративний кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що з 18 березня до 1 травня 2020 року прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії вводить обмеження на в'їзд через три пункти пропуску на півночі Криму.

Зокрема, забороняється в'їзд "іноземних громадян і осіб без громадянства", крім дипломатів і їх сімей, водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних і морських суден і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з посиленням карантинних заходів в Україні робота КПВВ на адміністративному кордоні з анексованим Кримом припинена. Українська сторона буде пропускати на півострів тільки місцевих жителів, з півострова будуть пропускати українців, що живуть за межами Криму.

Також стало відомо, що президент Росії Володимир Путін завтра в черговий раз відвідає окупований Крим. Він буде перебувати на півострові протягом двох днів.

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