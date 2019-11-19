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"Влада" Криму анонсувала запуск поїздів з Росії у Феодосію і Євпаторію

Новини » Політика     19.11.2019 - 11:54
"Влада" Криму анонсувала запуск поїздів з Росії у Феодосію і Євпаторію
Фото: Кримський міст (most.life)

Відкриваються нові напрямки по Керченському мосту

Підконтрольний Росії "глава Криму" Сергій Аксенов заявив, що до літа планується запуск поїздів Керченським мостом з Росії у Феодосію і Євпаторію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що до початку курортного сезону планується введення нових маршрутів в Республіку Крим з Єкатеринбурга і Мурманська, а також опрацьовується маршрут з Кисловодська і Краснодара.

"Більш того, крім Сімферополя, з'являться поїзди до Феодосії і Євпаторії", - заявив Аксьонов.

Крім того, очікується, що навесні 2020 року запустять прямі поїзди між Севастополем і Москвою. З грудня запускається пряме сполучення між Севастополем і Санкт-Петербургом, зупинка поїзда в Москві буде технічною. Прямий поїзд до Москви ходитиме із Сімферополя.

Нагадаємо, у вересня 2019 року Росія запустила по Кримському мосту перший дизельний поїзд.

Раніше у Росії анонсували запуск тестового поїзда по Керченському мосту. Планувалося, що перший пасажирський поїзд проїде вже в грудні. Також повідомлялося, що поїзди будуть курсувати з 11 російських міст.

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