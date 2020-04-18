Власти КНДР рассказали о коронавирусе в стране, вопреки официальным заявлениям, - RFA

Фото: Северная Корея (wikimedia.org)

Cеверная Корея до сих пор не объявила о подтвержденных случаях коронавируса на своей территории

Власти Северной Кореи на публичных лекциях рассказали гражданам, что в конце марта в стране были подтвержденные случаи коронавируса, несмотря на официальные заявления Пхеньяна, что в стране не было случаев COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Free Asia.

По данным издания, лекторы, выступая перед организациями и группами наблюдения за соседями, сказали, что в стране были случаи COVID-19, но не уточнили точное число инфицированных.

По словам лекторов, подтвержденные случаи заболевания имели место в Пхеньяне, провинции Южный Хванхэ и провинции Северный Хамгён.

Северный Хамгён находится в северо-восточном регионе страны, а Южный Хванхэ - на юго-западе.

Отметим, Cеверная Корея до сих пор официально не объявила о подтвержденных случаях коронавируса на своей территории.

Также сообщается, что власти КНДР пропагандируют эту политику и противопоставляют ситуацию в Северной Корее ситуации в Южной Корее и остальном мире, где большое количество людей заболевает и умирает.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в марте.

Отметим, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч).