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Влада Києва виключає зростання тарифів на холодну воду

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Кличко заявив, що міська влада не дозволить підняти тарифи на 19%

Київська влада виключає можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Таким чином, столичному водоканалу не дозволять підняти ціни на 19% з 2021 року.

Про це на брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Київський мер наголосив на неприпустимості підвищення тарифів при зниженні платоспроможності людей.

"Ми не дозволимо підняти тарифи на холодну воду і водовідведення. У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли діють обмеження, піднімати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо", - заявив Кличко.

Він нагадав, що "Київводоканал" повідомив про плани підвищити тарифи ще на 19%, з 2021 року.

"Ми розуміємо, що ціни на послуги формуються з об'єктивних показників... Але ми повинні враховувати і на платоспроможність людей, яка знизилася через карантинні заходи", - підкреслив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київводоканал" має намір підняти тарифи на холодну воду, і кубометр буде коштувати 27,35 гривень замість 22,99 гривень. При цьому уточнювалося, що рішення щодо підвищення тарифів ще не остаточне, питання винесено на обговорення, а пропозиції і зауваження приймаються до 25 травня.

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Зазначимо, Верховна рада прийняла за основу закон про нові договори про надання комунальних послуг. Зокрема, планується введення публічних договорів, що дозволить уникнути додаткових фінансових витрат, пов'язаних з укладанням договорів у письмовій формі.

Автор: Іван Петров