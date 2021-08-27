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Влада Італії оголосила режим НС через лісові пожежі

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П'ятниця 27 серпня 2021 04:10
Влада Італії оголосила режим НС через лісові пожежі Фото: в Італії горять ліси (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Італійська влада ввела режим НС у зв'язку з лісовими пожежами. Через них постраждали південні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий палац Кіджі.

Режим НС на півроку вводиться також у трьох провінціях Ломбардії через "метеорологічні явища, що сталися в період з 3 липня по 8 серпня 2021 року". Йдеться про Комо, Сондріо і Варезе.

"Рада міністрів за пропозицією голови Маріо Драгі прийняла рішення оголосити режим НС строком на шість місяців у зв'язку з поширенням з кінця липня лісових пожеж в областях Калабрія, Молізе, Сардинія і Сицилія", - вказується в документі.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія спалахнули нові пожежі. Вогонь наближається до Лос-Анджелеса.

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