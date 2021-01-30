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Влада Індії відключила інтернет фермерам-протестувальникам

Субота 30 січня 2021 13:03
Влада Індії відключила інтернет фермерам-протестувальникам
Фото: протест в Нью-Делі (thequint.com)
Автор: Олександр Білоус

У день смерті Махатми Ганді фермери оголосили голодування, щоб підкреслити мирний характер протесту

Влада Індії заблокувала послуги мобільного інтернету в районах навколо Нью-Делі. Протестувальники фермери почали одноденне голодування після тижневих зіткнень з владою, в результаті яких одна людина загинула і сотні отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Обурені новими сільськогосподарськими законами, які, за їх словами, приносять користь великим приватним покупцям за рахунок виробників, десятки тисяч фермерів два місяці тому розбили табору на околицях столиці.

Запланований парад тракторів у вівторок, присвячений річниці Дня Республіки, обернувся насильством, коли деякі протестувальники відхилилися від заздалегідь узгоджених маршрутів, знесли загородження і вступили в зіткнення з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

З того часу спорадичні сутички між демонстрантами, поліцією і групами, які викрикують антифермерські гасла, неодноразово спалахували.

В суботу міністерство внутрішніх справ Індії заявило, що інтернет-послуги в трьох місцях на околиці Нью-Делі, де проходять акції протесту, були припинені до вечора неділі, щоб "підтримати громадську безпеку".

На головній ділянці протесту біля села Сінгху на північній околиці міста у суботу була посилена присутність поліції, оскільки сотні тракторів прибутку з Хар'яни, одного з двох штатів, які опинилися в центрі протестів.

Керівники фермерських господарств заявили, що суботня акція, приурочена до річниці смерті індійського лідера незалежності Махатми Ганді, покаже індійцям, що протести в переважній більшості були мирними.

"Рух фермерів було і залишиться мирним. Заходи 30 січня будуть організовані для поширення цінностей істини і ненасильства", - сказав Даршан Упав, лідер групи фермерських союзів Самюкт Киса Морча.

Нагадаємо, на цьому тижні у столиці Індії сталися зіткнення фермерів з поліцією.

Зазначимо, d Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19.

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