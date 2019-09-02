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Влада Харкова має намір заборонити через суд проведення ЛГБТ-маршу

Новини » Політика    02.09.2019 - 16:43
Влада Харкова має намір заборонити через суд проведення ЛГБТ-маршу
Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Харківська міська рада не вправі заборонити захід, однак буде звертатися в суд для його обмеження

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кернеса у Facebook.

За його словами, Харківська міська рада не вправі заборонити захід, однак буде звертатися в суд для його обмеження.

"Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, у відповіді за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарьковПрайда", - повідомив мер Харкова.

Він зазначив, що жоден подібний захід у місті не проходило спокійно, без сутичок між учасниками ходи і його супротивниками. Також він зазначив, що Марш рівності може призвести до заворушень та провокацій.

"У соцмережах організатори ХарьковПрайда, призначеного на 15-е вересня, активно рекламують це дійство. З іншого боку - на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу. Знаю, що проведенням ХарьковПрайда стурбовані і силовики - у прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду", - повідомив Кернес.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові з 9 по 15 вересня пройде перший Марш на захист прав сексуальних меншин. Тема першого харківського Маршу рівності - "Харків для всіх. Безпека для всіх".

Крім того, в Одесі під час акції "Одеса-Прайд 2019" затримали три людини, які намагалися вчинити провокації.

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