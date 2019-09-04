Влада Гонконгу планує відкликати закон про екстрадицію в Китай

Влада Гонконгу планує оголосити про повне відкликання законопроекту про екстрадицію в Китай на фоні масштабних акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання China Morning Post.

Як повідомили виданню джерела в уряді, глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам до кінця середи, 4 вересня, може оголосити про відкликання законопроекту про екстрадицію.

Очікується, що дане рішення Лам оголосить під час зустрічі з членами своєї адміністрації та проурядовими законотворцями, яка запланована о 11:00 за київським часом.

Зазначається, що відкликання законопроекту стане важливим кроком до врегулювання внутрішньополітичного конфлікту, який виник в Гонконзі, так як повного відкликання вимагали демонстранти, які вже 3 місяці виходять на акції протесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай звинуватив деяких американських та європейських політиків у втручанні у внутрішні справи держави. Така заява була зроблена відразу після коментарів сенатора США Чака Шумера та представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щодо протестів у Гонконзі.

Також РБК-Україна писало, що у Гонконзі тисячі протестувальників заблокували роботу місцевого метрополітену. Крім цього, демонстранти з числа студентів оголосили двотижневий бойкот міським вузам. Протестувальники вишикувалися в довгі живі ланцюги перед будівлями навчальних закладів.