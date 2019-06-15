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Влада Гонконгу має намір відкласти прийняття закону про екстрадицію


Радники глави адміністрації міста звернулися до Лем із закликом тимчасово залишити прийняття закону

Адміністрація Гонконгу прийняла рішення відкласти просування законопроекту про екстрадицію на материковий Китай, який викликав у місті протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася скасовувати законопроект, однак в останні дні ряд радників звернулися до неї з закликом призупинити його. Очікується, що в суботу, 15 червня, Лам повинна повести прес-конференцію з цього приводу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і перебувають на гонконгській території.

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